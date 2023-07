x x

SARONNO – Si è conclusa all’inizio di giugno con lo Swap Party l’iniziativa “Eco Scuola Saronno”, promossa dall’Amministrazione comunale insieme ad Amsa e giunta alla seconda edizione.

Il progetto di educazione ambientale, che ha coinvolto 30 classi tra le scuole primarie e secondarie di primo grado per un totale di circa 600 alunni, è iniziato a fine febbraio e ha previsto giochi e contest sul tema dello spreco alimentare, allo scopo di sensibilizzare i ragazzi (e quindi le famiglie) su una tematica ambientale di grande attualità coinvolgendoli anche dal punto di vista pratico, col supporto di Amsa, in giochi a premio per stimolare ulteriormente il loro interesse e partecipazione attiva.

Durante lo Swap Party organizzato alla fine dell’anno scolastico, Amsa e l’assessore alla Pubblica Istruzione Gabriele Musarò hanno consegnato alla 2°B della scuola secondaria Da Vinci l’assegno di 500 euro che verrà utilizzato per l’acquisto di materiale didattico: sono loro, infatti, i vincitori del contest “Ecoreporter” riservato alle secondarie di primo grado. Un applauso e un assegno di uguale importo alla 5°B della Elos Orsoline di San Carlo che ha vinto il contest “Ecopagelle” per le scuole primarie.

