Il valore di Shiba Inu ($SHIB) è sceso del 9% rispetto al suo massimo di giovedì, con il token scambiato sui 0,00000765 dollari.

Il forte calo di $SHIB fa sorgere diverse domande sul futuro del token e sulle previsioni di Shiba Inu, con molti analisti e investitori che vedono difficile una crescita del suo valore.

Nel frattempo, Wall Street Memes ($WSM) ha raccolto ben 11 milioni di dollari durante la presale, attirando sempre più investitori interessati alla meme coin e alla sua vasta community.

Il valore di Shiba Inu supera una settimana di volatilità

Gli investitori di Shiba Inu sono in allerta a causa della volatilità elevata che ha afflitto il token per un’intera settimana.

All’inizio della scorsa settimana, il valore ha avuto una crescita notevole, superando la media mobile esponenziale (EMA) a 20 giorni sul grafico giornaliero e raggiungendo un massimo di 0,00000846 dollari.

Nonostante questo, $SHIB non ha superato l’EMA a 50 giorni, respingendo l’indicatore e scendendo vertiginosamente di valore.

Al momento, il valore del token è fermo tra l’EMA a 20 giorni e quella a 50 giorni, senza una tendenza precisa. Questo ha preoccupato non poco gli investitori, dato che Shiba Inu è già crollato in precedenza.

In generale, la cautela nei confronti di Shiba Inu ha portato i suoi investitori a sperare in un qualche catalizzatore che dia una direzione al valore del token.

Lo sviluppo di Shibarium dà speranza a Shiba Inu

Nel clima di incertezza, gli appassionati di meme coin pensano che l’attuale volatilità possa diventare il “New Normal” per Shiba Inu.

L’influencer Myles G che vanta un pubblico di quasi 150.000 persone su YouTube, in un suo video si dimostra molto ottimista per quanto riguarda lo sviluppo di Shibarium, la rete di livello 2 per l’ecosistema Shiba Inu, costruita sulla blockchain Ethereum.

Shibarium dovrebbe entrare in funzione nel corso dell’anno ed espandere l’ecosistema Shiba Inu, includendo App DeFi, metaversi e giochi basati sulla blockchain.

Gli sviluppatori di Shiba Inu stanno lavorando anche al servizio “Shibacals”, utilizzato per collegare asset del mondo reale (come le opere d’arte) agli NFT per poterne dimostrare la proprietà.

Si tratta di un’ambiziosa strategia di sviluppo che ha dato nuova speranza ai possessori di $SHIB, in quanto questi aggiornamenti potrebbero dare valore al token.

Sebbene il listing di $SHIB sia stato altalenante negli ultimi tempi, lo sviluppo dell’ecosistema sembra molto promettente per la famosa meme coin.

Quali meme coin potrebbero superare Shiba Inu?

$SHIB resta in una fase incerta, spostando l’attenzione degli investitori su nuovo competitor nel campo delle meme coin: Wall Street Memes.

Wall Street Memes sta attirando sempre più trader, non a caso è riuscita a raccogliere ben 11 milioni di dollari durante la presale.

Wall Street Memes raccoglie 11 milioni di dollari

Il team ha definito Wall Street Memes ($WSM) il campione del “little guy”, ovvero dell’uomo comune. La meme coin sembra voler cambiare lo status quo del mercato delle criptovalute.

Sfruttando il potere virale dei meme basati sulle criptovalute, Wall Street Memes intende “tokenizzare” la community di Wall Street Bets, composta da oltre 1,1 milioni di persone.

Il team di Wall Street Memes ha dimostrato la propria capacità nel settore degli asset digitali, con la collezione NFT chiamata Wall Street Bulls, esaurita in poco più di mezz’ora dal suo lancio nel 2021.

Grazie ai Wall Street Bulls, il team ha guadagnato 2,5 milioni di dollari. Per questo Wall Street Memes ha ottenuto subito popolarità non appena arrivato sul mercato delle criptovalute.

Il team di Wall Street Memes si prepara al lancio del token $WSM sugli exchange di primo livello. Gli investitori e gli analisti ipotizzano che il valore del token potrebbe aumentare esponenzialmente.

Dopo il successo della presale di Wall Street Memes, oltre 9.000 persone si sono iscritte al canale Telegram del progetto.

La presale di Wall Street Memes si trova attualmente nella fase 19 di 30, quindi gli investitori hanno già acquistato due terzi dei token allocati.

Al momento, $WSM ha un valore di 0,0304 dollari, una buona occasione per partecipare al progetto e provare a guadagnare cifre considerevoli.

