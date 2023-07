x x

SARONNO – “Il 1° luglio è arrivato. Ma non i turni di copertura delle “guardie” al reparto di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale di Saronno. E’ quanto ci aveva già confermato Roberta Tagliasacchi, unica destinataria delle nostre lettere di preoccupazione ad avere formalmente risposto al comitato “Il Saronnese per l’Ospedale e la Sanità Pubblica”, affermando che le cooperative private avrebbero coperto i turni del Pronto Soccorso, senza citare Rianimazione. Le fonti interne di cui disponiamo sono concordi nell’affermare che di queste coperture non vi sia traccia per il mese di luglio”.

Inizia così la nota del comitato “il Saronnese per l’ospedale e la sanità pubblica” che anche oggi è in presidio in piazzale Borella.

“Arrivano voci di movimenti in questa direzione, ma ancora senza un risultato tale da poter garantire che il reparto – e quindi l’intero ospedale – possa dirsi al sicuro dal rischio di chiusura. Questa situazione, che speriamo venga risolta per il meglio al più presto, non fa che confermare la gestione poco responsabile di una struttura sanitaria così delicata ed importante per i 200000 abitanti del comprensorio saronnese da parte di Regione Lombardia e, a scendere, Asst Valle Olona e direzione medica del presidio.

Ma c’è un problema in più: la cattiva informazione resa ai cittadini. Prima questo aspetto era prerogativa della Direzione Generale dell’Asst, con il direttore generale Eugenio Porfido a rassicurare più volte sull’assenza di problemi per l’ospedale che stava progressivamente depauperando di risorse.

Sulla linea delle amministrazioni sanitarie si colloca anche il Partito Democratico di Saronno, che il primo luglio ha diffuso in un banchetto informativo il dato per cui “in Anestesia e Rianimazione è in definizione un contratto con una cooperativa di medici per la copertura di 75 turni al mese da luglio” : ci teniamo a precisare ai cittadini che questo dato – ripreso dalla risposta della Roberta Tagliasacchi al nostro comitato – è purtroppo provvisorio e, soprattutto, insufficiente a coprire i 120 turni mensili che dall’1 luglio si rendono necessari in Anestesia e Rianimazione a seguito della dimissione di ulteriore personale medico. Difficile quindi concordare con il Pd locale, quando afferma che “ci sono stati impegni precisi di Regione Lombardia per l’ospedale di Saronno ed i primi risultati si stanno vedendo”. Ma soprattutto, spiace vedere che, in nome dell’incomprensibile difesa delle scelte dell’assessore di centrodestra Guido Bertolaso, si informino male i cittadini, spacciando per una positiva evoluzione quella che invece è una sempre più drammatica assenza di novità sul fronte dell’ospedale – e non solo – da parte delle autorità sanitarie preposte.

Per tutti questi motivi continueremo a presidiare il nostro ospedale anche per questa settimana, con un banchetto informativo in piazza Borella, davanti all’entrata pedonale, che ha già ricevuto la solidarietà e la promessa di impegno a favore dell’ospedale di centinaia di cittadini, ivi compresi alcune e alcuni dipendenti ospedalieri. Alle autorità competenti, dunque, chiediamo in qualità di utenti seriamente preoccupati: cosa succederà se non si troveranno i turni per la copertura delle doppie guardie diurne nel Reparto di Anestesia e Rianimazione?”.

