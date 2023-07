x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale in merito alle ciclabili.

Saronno è in corsa per un nuovo bando, che questa volta è stato lanciato dalla Provincia di Varese, che punta a finanziare progetti dei Comuni Attivi che lavorano in sinergia per la valorizzazione del territorio.

La Giunta di Saronno ha infatti deliberato la partecipazione con due progetti che nel complesso raggiungono quasi 2 milioni di euro di finanziamento (tra la componente preponderante investita dalla Provincia e circa il 10% della Amministrazione saronnese) per la realizzazione di due percorsi ciclabili che si connettono ad altri percorsi di Comuni contermini.

I due progetti sono stati preparati in meno di due settimane dalla pubblicazione del bando e riguardano la Dorsale del Parco Lura e la Dorsale della Varesina. Il progetto della Dorsale del Parco Lura, per quanto riguarda il tratto Saronnese, collegherebbe con una sola ciclabile l’area industriale sud della città, e poi il territorio di Caronno Pertusella, con il centro della nostra città. Il progetto della Dorsale della Varesina invece realizzerebbe una ciclabile in Saronno di collegamento a sud con Caronno e a nord con Gerenzano, all’interno di un percorso di valore regionale che colleghi Milano, Saronno, Tradate, Varese e la Svizzera. Sono due piste ciclabili di interesse provinciale e di grande valore sia per alleggerire il traffico automobilistico (e quindi l’inquinamento), sia per rendere ancora più attrattivo il Saronnese con percorsi casa-scuola (12.000 studenti frequentano le nostre scuole) e casa-lavoro, nonché per il cicloturismo, come è nelle strategie della nostra Amministrazione, della Provincia e della Regione.



In particolare i tratti di piste ciclabili da realizzare a Saronno sono:

Dorsale del Parco Lura:

A. Via Milano – Tratto da via Garibaldi al Municipio, al sottopasso, al Cimitero Comunale, via Milano e Via Morandi

B. Torrente Lura – Tratto da Via Morandi lungo il torrente Lura al posteggio Decathlon e rotatoria della Dubina

Dorsale Varesina:

C. Via Varese – Tratto da rotatoria della Dubina all’incrocio con Via Milano

D. Via Varese – Tratto dall’incrocio con Via Milano al supermercato Aldi e zona Santuario

E. Via Varese – Tratto da Via Volonterio fino al Comune di Gerenzano