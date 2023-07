x x

Dopo una turbolenta settimana passata tra interessi istituzionali e short squeeze, il valore del Bitcoin ha oltrepassato i 30.000 dollari. Di conseguenza, i trader si stanno chiedendo se è il caso di comprare il token, oppure cercare altre criptovalute promettenti.

L’intervallo tra 30.000 e 40.000 dollari è sempre stato molto importante per il Bitcoin che probabilmente si troverà di fronte a una forte resistenza oltre i 30.000 dollari.

Nulla impedisce al Bitcoin di superarla, cosa che probabilmente si verificherà nel 2024, a seguito del prossimo halving.

Nel frattempo, il trading del Bitcoin potrebbe oscillare tra i 25.000 e i 35.000 dollari, quindi gli investitori potrebbero dover aspettare fino al 2024 poterne ricavare dei profitti.

Per questo, molti trader stanno considerando le presale di alcune nuove criptovalute che potrebbero avere una crescita di valore maggiore rispetto al Bitcoin.

Diamo un’occhiata alle cinque migliori presale del momento.

Wall Street Memes

La nuova meme coin Wall Street Memes ha raccolto oltre 13 milioni di dollari in presale. Il motivo del successo? Oltre un milione di follower sui social media, presenti sin da prima dell’inizio della presale.

Ispirato dal gruppo reddit Wall Street Bets, Wall Street Memes è stato creato nel 2021 dallo stesso team dietro la collezione NFT Wall Street Buills, esaurita in poco più di 30 minuti dal lancio.

Questo ha permesso al progetto Wall Street Memes di formare una community notevole sui social media, dove il team ha pubblicato meme relativi alle criptovalute e al mondo della finanza su Instagram, Twitter, TikTok e altri social network.

La community è alla base del successo della presale, un successo che potrebbe continuare anche dopo il lancio del token.

Ecoterra

Ecoterra è una criptovaluta green che si è fatta notare sul mercato grazie alla sua innovativa meccanica Recycle 2 Earn e altre interessanti caratteristiche. Tra queste troviamo il marketplace per la compensazione di CO2, il marketplace per i materiali riciclati e un Impact Trackable Profile (profilo di impatto tracciabile) per le aziende.

Ecoterra ha raccolto quasi 6 milioni di dollari in presale, con il token $ECOTERRA venduto al valore di 0,01 dollari, quello del listing sugli exchange.

Ecoterra ha attratto l’interesse dei trader per diversi motivi. Prima di tutto per la tecnologia blockchain, grazie alla quale Ecoterra promuoverà le azioni ecologiche di private e imprese. Inoltre, Ecoterra stringerà partnership con marchi rinomati come Heineken e Dr.Pep.

Il token $ECOTERRA permetterà agli utenti di accedere alle varie funzioni della piattaforma. In base a queste caratteristiche, gli esperti prevedono una crescita di valore per il token dopo il listing sugli exchange.

yPredict

yPredict è una piattaforma di analisi predittiva dei dati alimentata da una IA. L’obiettivo è assistere trader, sviluppatori e analisti nelle loro decisioni sul mercato cripto, grazie alla previsione di eventi futuri.

Il progetto include numerose funzionalità e strumenti basati sulla IA, dai modelli predittivi di self learning ai segnali di trading, fino ad altri strumenti per il marketing e per i contenuti, come lo stimatore di backlink e l’editor.

yPredict dimostra le capacità dell’intelligenza artificiale, con funzioni accessibili tramite il token $YPRED. Il token servirà per il pagamento dei servizi sulla piattaforma e per lo staking.

Il progetto ha un buon potenziale, in quanto la domanda del token potrebbe rimanere costante per un lungo periodo di tempo.

Attualmente, la presale di yPredict ha raccolto 2,6 milioni di dollari. Il token $YPRED è disponibile a 0,09 dollari, con un valore di listing fissato a 0,12 dollari, un aumento del 33% rispetto a quello attuale.

Launchpad XYZ

Launchpad XYZ è un’altra criptovaluta in presale con un buon potenziale di crescita. La piattaforma all-in-one vuole diventare un punto di riferimento per neofiti ed esperti del Web 3.

Ed effettivamente, uno dei problemi principali del settore delle criptovalute è la sua user experience decisamente complessa. Dalla gestione delle dApp ai movimenti di mercato, la curva di apprendimento spesso impedisce alle criptovalute di diventare un fenomeno di massa.

Launchpad XYZ vuole risolvere questi e altri problemi, aggregando le dApp di tutta la blockchain ad un’unica piattaforma, aggiungendo inoltre i propri strumenti in un’unica dashboard intuitiva e facile da usare.

Sulla dashboard di Launchpad XYZ, gli utenti possono cercare gli NFT su tutti i marketplace, ricevere analisi e approfondimenti dettagliati sul mercato, scoprire i progetti in presale e altro ancora.

La presale del token $LPX ha superato il milione di dollari. Il token ha un valore di 0,0445 dollari. Dopo la presale, l’IEO di $LPX è previsto con un valore di 0,0565 dollari, un aumento del 26% rispetto a quello attuale.

DeeLance

DeeLance è una piattaforma per freelance basata sulla blockchain, con l’obiettivo di fornire ai freelance un mezzo affidabile ed efficiente per trovare nuovi clienti.

L’attuale settore dei freelance presenta diverse problematiche che possono inficiare l’esperienza dei freelance e dei loro clienti. DeeLance vuole risolvere questi problemi tramite l’uso della blockchain, offrendo numerosi vantaggi come tariffe più basse, decentralizzazione, un sistema di controversie scalabile, garanzie efficienti e la possibilità di trasformare il lavoro svolto in NFT.

Inoltre, la roadmap del progetto prevede l’integrazione di un metaverso e il lancio di NFT. Il metaverso è una caratteristica innovativa per i freelance, in quanto permette di partecipare ad eventi di networking, fiere e mostre interattive.

Attualmente, il token $DLANCE ha un valore di 0,043 dollari, mentre il valore di listing sugli exchange sarà di 0,057 dollari. Si tratta di un aumento del 32% rispetto al valore attuale.