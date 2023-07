x x

SARONNO – Grande incredulità e tanti ricordi per la comunità saronnese sconvolta dall’improvvisa scomparsa stamattina, lunedì 10 luglio, di Andrea Rezzonico ex consigliere comunale e volto noto della politica cittadina vittima di un malore nella casa di famiglia.

IL RICORDO DE ILSARONNO

IL RICORDO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PIERLUIGI GILLI

IL RICORDO DI FORZA ITALIA

Lara Comi, europarlamentare

Caro Andrea, non potrò mai dimenticare il tuo sorriso, la tua voglia di scherzare insieme, la tua generosità che mi hanno accolto sin dal primo giorno in cui entrai nella sede di Forza Italia a Saronno. Ci sei sempre stato per me! Un immenso dolore. Un grande abbraccio a tutti i familiari e gli amici. RIP.

Gianpietro Guaglianone, capogruppo FdI

“Tanta è stata la sorpresa quanto il dolore appresa la notizia . Le mie condoglianze vanno alla famiglia e alla sua comunità politica e umana. Lo ricordo sempre schietto e tagliente come le sue battute che spesso svelano le sue tante passioni”

Luca Amadio, capogruppo Obiettivo Saronno

“La notizia appresa mi addolora enormemente. Personalmente ho avuto modo di conoscere Andrea, con il quale piú volte abbiamo condiviso la passione per la nostra città. Momenti in cui ho apprezzato la sua generosità, la spontaneità e la voglia di fare. Saronno e tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo hanno perso un grande uomo. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia”.

Fabio Mitrano, ex assessore

“Sono molto colpito dalla scomparsa di Andrea. Eravamo entrati insieme in Forza Italia abbiamo condiviso impegno, emozioni ed entusiasmi di un’intensa stagione politica. Andrea era una persona autentica e sincera: ricordo un abbraccio con lui con la vittoria che ha dato il via del secondo mandato Gilli. Un momento di grande condivisione. Anche se abbiamo smesso di fare politica attiva non abbiamo smesso di frequentarci e di parlare di politica di cui era un fine conoscitore. Da lui si poteva sempre trovare un’opinione schietta e un consiglio in caso di bisogno. Sicuramente una persona che mancherà a me e all’intera comunità saronnese”

Alessandro Merlotti, ex assessore

“Il primo ricordo che ho di Sgana (io lo chiamavo così) risale al 1991: aveva passato, fresco di diploma di ragioneria, una giornata con il nostro gruppo di studio al Politecnico, Facoltà di Architettura, rimanendo sconvolto, in aula IV, dalle sigarette simpatiche, dai tipi strani e dal clima di happening fuori corso e fuori tempo…secondo me alla fine si era divertito come un matto, condividendo con tutti pizze al trancio e aranciata…ciao Sgana, insegna agli angeli a bere del buon vino e, quando giocherete a pallone, ricordati di battere i rigori come facevi tu, in modalità “no look”, correndo il rischio di incrociare le gambe…”

Giuseppe Anselmo, esponente del direttivo di Fi Saronno

“Avessimo ancora la sede di San Cristoforo, oggi le bandiere sarebbero a mezz’asta. Forse nessuno come te l’ha vissuta e rivoltata.

Ci hai regalato momenti di alta politica e di gioia. Non dimenticherò mai quando cambiasti la disposizione di tavoli e sedie, per avere un vantaggio psicologico su chi quella sera avrebbe voluto sfiduciarti, ma con una grande arte oratoria, lì mettesti all’angolo.

Anche se abitavamo a 100 metri, il giro in auto “fino a casa” era un must e via di mezz’ora a parlare di politica girando per la tua città Saronno. L’ultima fetta è ancora tua”

Luciano Silighini, portavoce lista Con Saronno

“Ho appreso la notizia della salita al cielo dell’amico Andrea Rezzonico e sono rimasto sconvolto. Una delle prime persone a cui comunicai l’intenzione di iniziare a fare politica a Saronno nel lontano 2013 e col quale mi confrontai subito traendo suggerimenti e amicizia. L’avevo incontrato di recente con molto piacere. Mi stringo con affetto alla fidanzata e ai famigliari affidando una preghiera per la sua anima al Signore”.

Lucio Bergamaschi, esponenti di Forza Italia

Difficile dire qualcosa quando se ne va improvvisamente un amico a soli 52 anni. Una persona intelligente, arguta, ironica fino all’istrionico e per questo non sempre capita da tutti. Mancheranno le chiacchierate al bar di Fabio Paticella mancherà il tuo realistico sarcasmo sullo stato della politica a Saronno, mancheranno i tuoi giudizi competenti e professionali su quel vino o quel piatto. Fai buon viaggio Andrea Rezzonico.

Carlo Mazzola, ex commissario di Forza Italia

Sono incredulo e sgomento da questa improvvisa terribile notizia. Andrea è sempre stato pieno di vitalità, gioioso, intraprendente, a tratti un po’ melanconico ma per via della sua spiccata sensibilità. Non riesco a realizzare che abbia passato la soglia in un modo così improvviso e così giovane. Abbiamo condiviso un lungo e importante percorso di vita insieme: ricordo in particolare l’attività politica all’epoca della gloriosa Forza Italia e quando, dopo aver superato ogni battaglia, andavamo a rilassarci e divertirci amichevolmente. Andrea grazie di tutto, perdonami e prosegui, coi tuoi amati genitori, il tuo cammino nella nuova vita, nella luce e nell’amore! Ti abbraccio col cuore nell’anima. Che Dio sia soddisfatto in te!