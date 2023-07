x x

CERIANO LAGHETTO – Lutto a Ceriano Laghetto per la scomparsa di Angela Maria Moscon, 73 anni: il funerale è previsto venerdì 14 luglio alla chiesa parrocchiale di San Vittore, alle 15.

La ricorda il vicesindaco Dante Cattaneo.

Cara Angela,

sei stata una vera guerriera, un’autentica leonessa per come hai affrontato la malattia. Non sei mai voluta mancare alle varie pagine della storia cerianese recente, come generosa volontaria e come cittadina sempre presente.

Per me e per la mia famiglia sei stata e rimarrai sempre un’amica sincera, come ce ne sono poche. Giunga forte il nostro abbraccio al tuo Fabio, ai tuoi figli, ai nipoti e ai tanti che ti hanno voluto bene. Ciao Angela… non ci abbandonare mai neanche da lassù.

