UBOLDO – RESCALDINA Proseguono senza sosta e con cadenza quotidiana, da parte dei Carabinieri, i servizi di perlustrazione delle aree boschive per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Saronno, insieme ai colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, hanno battuto un’ampia area boschiva compresa tra i comuni di Uboldo e Rescaldina.

Nel corso del servizio si sono imbattuti in un gruppo di uomini che, alla vista delle divise, si sono dati a repentina fuga riuscendo a far perdere le proprie tracce ma, dato il rapido avvicinamento delle pattuglie in perlustrazione, non hanno avuto il tempo di recuperare quanto detenevano all’interno del loro bivacco, che veniva poi recuperato dai militari dell’Arma.

Sono stati infatti rinvenuti e posti sotto sequestro un fucile automatico Beretta cal.9 completo di munizioni, un revolver Smith & Wesson cal. 367 Magnum completo di munizioni, un machete ed oltre 200 grammi di sostanze stupefacenti del tipo cocaina eroina e hashish.

All’interno del bivacco sono stati recuperati anche alcuni telefoni cellulari, bilancini di precisione e materiale utile al confezionamento delle dosi. Sarà compito ora dei Carabinieri del Nucleo Operativo sviluppare tutti gli accertamenti utili per individuare la provenienza delle armi e magari dare un’identità ai detentori che si sono dati alla fuga, appena accortisi del sopraggiungere dei militari.

