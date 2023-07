x x

ORIGGIO – Come ormai da tradizione, al ristorante dell’Uruguay di via Saronnino ad Origgio, El Primero, la presentazione stagionale del Sc United. L’appuntamento, per il 2023, si è svolto nel tardo pomeriggio dell’altro giorno. Tutti presenti, ad iniziare da giocatori e staff tecnico della prima squadra che punterà ad arrivare in alto nel campionato di Prima categoria.

Con il giornalista Paolo Zerbi, che ha introdotto i presenti, c’erano tutti i dirigenti del club nato qualche anno fa dalla collaborazione fra Fbc Saronno e l’allora Sporting Cesate, ad iniziare da Paolo Galli e Claudio De Angelis.

Agli ordine del riconfermato allenatore Max Villa, molti elementi già visti all’opera nella scorsa annata – da Iacovelli, a Cicola a Bernello tanto per citarne alcuni – e diversi nuovi innesti di qualità.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto: alcuni momenti della presentazione)

14072023