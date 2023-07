x x

GERENZANO – L’Amministrazione Comunale esprime “vivissime congratulazioni al negozio “Cristina Abbigliamento” di Gerenzano che, con i suoi 63 anni di attività, è tra i 454 negozi lombardi ai quali recentemente è stato conferito il prestigioso riconoscimento di attività storica. L’albo regionale, che annovera le attività che operano senza interruzioni da almeno 40 anni, comprende ora 3.302 imprese, suddivise tra negozi storici, locali storici e botteghe artigianali storiche”.

Come ricordano dal Comune “sono attività tramandate da generazione in generazione, come il negozio “Cristina Abbigliamento”, che hanno contribuito a costruire la storia delle nostre Comunità con impegno, professionalità, dimostrando capacità di rinnovarsi e affrontando peridi davvero bui e incerti dal punto di vista economico. Al negozio “Cristina Abbigliamento” congratulazioni da parte di tutti i gerenzanesi!”

Il negozio si trova in via Fagnani.

