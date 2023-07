x x

GERENZANO – C’è anche un’attività gerenzanese tra i 454 negozi, locali e botteghe artigiane che operano senza interruzioni da almeno 40 anni che sono stati insigni oggi da Regione Lombardia.

Si tratta del negozio di abbigliamento Cristina Abbigliamento di via Fagnani un negozio storico aperto in paese dal 1960.

In provincia di Varese sono 43 negozi, locali e botteghe artigiane che hanno ottenuto il riconoscimento. I nuovi riconoscimenti sono così suddivisi: 27 negozi storici, 4 locali storici e 12 botteghe artigiane storiche. Si arricchisce dunque l’albo regionale delle attività storiche e di tradizione in Provincia di Varese, che ora comprende in totale 278 imprese.

Nella vicina Saronno sono tre le attività insignite: il panificio Borroni since 1975 di via Marconi, il panificio Dolce Forno Busnelli che opera dal 1972 in via San Cristoforo e il negozio storico di calzature e accessori Landini di corso Italia.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione