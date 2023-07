x x

Meditel consiglia di seguire le 10 regole d’oro diffuse da Regione Lombardia per affrontare l’emergenza caldo estivo e i rischi che ne derivano. Questi consigli, validi per tutti, sono rivolti in particolare a persone della terza età e ai disabili, che per la loro condizione fisica possono essere più esposti ai disagi provocati dalle temperature eccessive. Un pericolo che può aumentare se queste persone vivono da sole. Imparare a conoscere il rischio è sempre il primo passo per prevenirlo.

Ricordati di bere .

. Evita di uscire e di svolgere attività fisica nelle ore più calde del giorno (dalle 11.00 alle 17.00).

e di svolgere attività fisica del giorno (dalle 11.00 alle 17.00). Apri le finestre dell’abitazione al mattino e abbassa le tapparelle o socchiudi le imposte .

. Rinfresca l’ambiente in cui soggiorni.

in cui soggiorni. Ricordati di coprirti quando passi da un ambiente molto caldo a uno con aria condizionata.

quando passi da un ambiente molto caldo a uno con aria condizionata. Quando esci, proteggiti con cappellino e occhiali scuri : in auto, accendi il climatizzatore, se disponibile, e in ogni caso usa le tendine parasole, specie nelle ore centrali della giornata.

: in auto, accendi il climatizzatore, se disponibile, e in ogni caso usa le tendine parasole, specie nelle ore centrali della giornata. Indossa indumenti chiari, non aderenti, di fibre naturali, come ad esempio lino e cotone: evita le fibre sintetiche che impediscono la traspirazione e possono provocare irritazioni, pruriti e arrossamenti.

che impediscono la traspirazione e possono provocare irritazioni, pruriti e arrossamenti. Bagnati subito con acqua fresca in caso di mal di testa provocato da un colpo di sole o di calore, per abbassare la temperatura corporea.

in caso di mal di testa provocato da un colpo di sole o di calore, per abbassare la temperatura corporea. Consulta il medico se soffri di pressione alta (ipertensione arteriosa) e non interrompere o sostituire di tua iniziativa la terapia.

(ipertensione arteriosa) e non interrompere o sostituire di tua iniziativa la terapia. Non assumere regolarmente integratori salini senza consultare il tuo medico curante.

I consigli per il menù estivo

Bevi almeno 2 litri d’acqua nel corso della giornata, anche se hai poca sete: se vuoi alternare, va bene anche il tè.

nel corso della giornata, anche se hai poca sete: se vuoi alternare, va bene anche il tè. Modera I’ assunzione di succhi di frutta e bevande gassate, perché sono ricchi di calorie, poco dissetanti, spesso troppo zuccherati.

e bevande gassate, perché sono ricchi di calorie, poco dissetanti, spesso troppo zuccherati. Evita bevande fredde e ghiacciate perché possono provocare congestioni gravi. Preferisci le bevande fresche.

e ghiacciate perché possono provocare congestioni gravi. Preferisci le bevande fresche. Astieniti dall’assunzione di birra e alcolici : aumentano la sudorazione e la sensazione di calore contribuendo alla disidratazione.

: aumentano la sudorazione e la sensazione di calore contribuendo alla disidratazione. Assumi pasti leggeri e frequenti. L’ideale è mangiare 5 pasti al giorno : colazione, spuntino di metà mattina, pranzo, merenda e cena.

: colazione, spuntino di metà mattina, pranzo, merenda e cena. Pasta e riso saziano senza appesantire. Consumali regolarmente ma sempre in quantità moderata.

saziano senza appesantire. Consumali regolarmente ma sempre in quantità moderata. Il pesce è da preferire rispetto a carne e formaggi.

rispetto a carne e formaggi. Fritti, intingoli, insaccati e cibi piccanti vanno ridotti o evitati. Sono cibi molto elaborati, molto salati e ricchi di grassi.

e vanno ridotti o evitati. Sono cibi molto elaborati, molto salati e ricchi di grassi. Consuma in abbondanza frutta e verdura perché apportano acqua, vitamine, sali minerali.

perché apportano acqua, vitamine, sali minerali. Preferisci i gelati al gusto frutta , più ricchi di acqua.

, più ricchi di acqua. D’estate con le alte temperature limita l’assunzione di caffè.