x x

SARONNO – Prestigioso invito alla Camera dei Lords a Londra per il saronnese Luciano Francesco Silighini Garagnani Lambertini accompagnato dalla moglie Francesca e dalla figlia Alice.

La baronessa Ann Elizabeth Oldfield Butler-Sloss ospiterà infatti nei saloni della Camera dei Lords il ricevimento della Manorial Society of Great Britain, una delle più antiche istituzioni britanniche atte a salvaguardare le signorie e baronie feudali del Regno Unito.

L’ente racchiude oggi i 1900 baroni e lord della Corona britannica presenti in tutto il mondo, tra questi anche Silighini Garagnani Lambertini che porta i titoli di Lord of Ufford Hall e Baron of Mugdock. L’invito si aggiunge a quello prestigioso ricevuto due mesi fa per l’incoronazione di Re Carlo, a cui però Silighini, uno dei pochi italiani invitati, non ha potuto partecipare vista la concomitanza con la Cresima della figlia Alice.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobnC’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione