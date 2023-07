x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del comune di Saronno circa il prossimo torneo Coppa Campioni di Softball, che si terrà a Saronno il prossimo agosto.

Dopo aver ospitato nel 2021 la Coppa delle Coppe di Softball e dopo il Triplete realizzato con Campionato, Coppa Italia e Coppa delle Coppe da parte del Saronno Softball Inox Team, Saronno si conferma patria italiana e europea del Softball. Arriva ad agosto la Coppa Campioni di softball, definita Women’s Softball European Premier Cup.

Il più prestigioso torneo continentale 2023 del softball si disputerà da lunedi 21 a sabato 26 agosto. Il campo principale del torneo sarà quello di Saronno che, oltre ad ospitare le sfide della squadra di casa della Inox Team, sarà la sede anche delle semifinali e della finalissima.

Alcune partite si giocheranno anche sul campo di Legnano, così come accaduto già due anni fa, quando venne ospitata a Saronno la Coppa delle Coppe.

In campo si sfideranno le squadre più forti a livello europeo. Nel girone A sono state sorteggiate le Chicaboo’s Starboek (Belgio), le temibili giocatrici del Jourds Praga (Repubblica Ceca) e dell’Olympia Haarlem (Olanda), le Rivas Madrid (Spagna) e le Wittenbach Panthers (Svizzera). Nel gruppo B. invece, oltre all’Inox Team Saronno, campione d’Italia e vincitrice dell’ultima Coppa delle Coppe, si affronteranno Les Pharaons (Francia), il Bonn Capitals (Germania), le Tex Town Tigers (Olanda) e le Vienna Wanderers (Austria).

“Sembra ieri quando abbiamo ricevuto la splendida notizia di ospitare l’edizione 2023 della Coppa Campioni – Premier Cup e invece manca poco più di un mese da quando avrà inizio la più importante competizione europea per club di softball. Siamo davvero contenti di poterla ospitare e ci teniamo particolarmente nel ringraziare il Comune di Saronno e la Saronno Servizi per il grande supporto che ci hanno dato in questi mesi e che ci daranno nelle prossime settimane” commenta il presidente della Inox Team Saronno, Massimo Rotondo. “Vedere questa unione di intenti e questa sinergia tra tutte le parti è qualcosa di molto bello e che speriamo possa essere esteso anche in futuro. Vedere la città piena del manifesti che annunciano la manifestazione fa davvero venire i brividi. Per quanto riguarda il torno, le ragazze hanno fatto finora un’ottima prima parte di stagione, come testimoniato dal primo posto in campionato e sono particolarmente cariche nell’affrontare la Coppa Campioni davanti al proprio pubblico. Affronteremo le squadre più forti d’Europa ma siamo pronti e vogliamo regalarci una settimana indimenticabile.”

“Siamo orgogliosi di ospitare la seconda manifestazione europea di Softball in 3 anni, dichiara l’Assessore allo Sport, Gabriele Musaró, e in questa occasione la più prestigiosa a livello europeo. E il risultato prima di tutto della straordinaria qualità manageriale della società e in secondo luogo di una grande sintonia e collaborazione tra la nostra Amministrazione e loro, in una chiave sia di valorizzazione di uno sport bellissimo sia di promozione internazionale della città. In questa chiave infatti abbiamo anche predisposto per le migliaia di giocatrici e staff e accompagnatori previsti e già prenotati a Saronno alcune opportunità che valorizzino anche la città, le sue bellezze e i suoi servizi. In particolare con la Saronno Servizi stiamo lavorando a agevolazioni per l’ingresso nella piscina di Saronno, che è già un’eccellenza europea. E con gli uffici della Cultura stiamo lavorando ad alcune ipotesi di accesso alle nostre eccellenze culturali.”

“La nostra parola d’ordine per una città con la storia e il futuro come Saronno è sempre attrattività”, afferma il Sindaco Augusto Airoldi, “e anche questa bellissima manifestazione continentale rappresenta un pezzo del nostro percorso di rilancio. Proprio ieri abbiamo presentato per il 17 settembre un altro evento internazionale come la pedalata cicloturistica Sa(l)vala nella prestigiosa sede della Provincia di Varese insieme a tutte le altre amministrazioni coinvolte e alla Camera di Commercio. Oggi siamo qui in un’altra sede prestigiosa, dove si terrà anche l’evento di benvenuto alle squadre che parteciperanno alla Coppa del Campioni domenica 20 agosto. E possiamo dire che anche questa volta il lavoro di squadra ci porta qui grazie alla collaborazione fattiva in primo luogo con la Inox Team Saronno, sia per questo evento che per gli interventi infrastrutturali che stiamo realizzando, e in secondo luogo con la Saronno Servizi che ci sta aiutando anche nella promozione sul territorio di questo evento. In Comune ospitiamo da qualche mese i tre trofei vinti dalla Inox Team Saronno e ci consideriamo la casa del saronnesi e quindi di tutti gli sport della nostra città. Questo torneo lo confermerà ancora di più.”