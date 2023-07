x x

SARONNO – Si è spenta nelle ultime ore all’ospedale di Gallarate Emanuela Bai un volto storico del Municipio di Saronno e una del colonne dal comitato della Croce Rossa di Saronno.

E’ stato un fulmine a ciel sereno per la città abituata a vederla in prima linea in tanti eventi ed iniziative. Classe 1958 ha lavorato per oltre quarant’anni al Comune di Saronno. Era andata in pensione recentemente dopo una vita al palazzo di piazza Repubblica anche se aveva iniziato in uno degli asili nido cittadini.

Era infermiera volontaria e crocerossina: sempre in prima linea con il marito a tante iniziative sociali ma anche sanitarie. Si era spesa molto anche per il gemellaggio con la città di Challans. Sempre disponibile lascia un figlio, Sergio.

Grande il cordoglio per tutti coloro che erano abituati a vedere il suo sorriso e a sentire il suo caloroso saluto ad ogni evento ufficiale cittadino dove era presente con le crocerossine.

