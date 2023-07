x x

LOMAZZO – “Causa maltempo è stata riprogrammato l’intervento di diserbo dei cimiteri. Sia quello di Lomazzo che di Manera sono rimasti chiusi per operazioni di diserbo nei giorni scorsi, 19 e 20 luglio 2023. E riaprono oggi, 21 luglio, regolarmente dalle 9 del mattino”. Lo fa sapere l’Amministrazione civica lomazzese.

Il maltempo, dunque, non ha fermato queste opere, che erano attese da molti cittadini, visitatori dei campi santi di Lomazzo e Manera. Dove dunque, si è intervenuti in particolare per una risistemazione del verde e nella lotta alle “erbacce”.

(foto: una immagine del cimitero del paese di Lomazzo, dove negli ultimi giorni si sono svolti interventi di manutenzione, in particolare sul verde)

