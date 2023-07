x x

LAZZATE – Un nuovo attaccante per mister Fedele dell’Ardor Lazzate (Eccellenza): in gialloblù è infatti arrivato Axel Caldirola.

Classe ‘98, Caldirola ha militato in Svizzera, a Morbio, nelle ultime stagioni sportive. Cresciuto nel Novara, Axel ha maturato esperienza calcando i campi della Serie C con la Giana Erminio per poi continuare il suo percorso con la maglia della Varesina. A Verbano, invece, ha raggiunto l’apice: 14 reti nella stagione 2018/19 a cui si sommano le 9 realizzate in quella successiva.

Ora, lo attende il palcoscenico del “Gianni Brera”, stadio di Lazzate.

L’Ardor Lazzata sarà una delle rivali del neopromosso Fbc Saronno nel campionato di Eccellenza della prossima stagione dove a meno di ripescaggi dell’ultima ora dovrebbero militare anche “big” come Varese e Pavia.

