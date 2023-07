x x

ORIGGIO – Sono i carabinieri della Compagnia di Saronno che stanno indagando per fare piena chiarezza riguardo a quanto successo l’altra notte alle 4 in via Caronno della periferia di Origgio. Da quelle parti ci sono anche dei locali pubblici e sarebbe scoppiata una lite fra un gruppetto di giovani e giovanissimi che si stava attardando da quelle parti. E qualcuno sarebbe passato alle vie di fatto: ambulanza ed auto-infermieristica sono intervenute per soccorrere un giovane che presentava ferite compatibili a quelle di un’arma da taglio. Il ragazzo è stato trasportato dall’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella per essere medicato, al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita.

Come detto, sono in corso le indagini dei carabinieri per chiarire tutti i contorni della vicenda.

