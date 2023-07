x x

SARONNO – Non c’è tregua per la città degli amaretti che dopo la doppia grandinata di venerdì 21 luglio anche oggi lunedì 24 luglio si è trovata a fare i conti con un forte temporale con grandine e pioggia intensa.

Già in mattinata per la verità c’erano stati due scrosci d’acqua intorno alle 4 e alle 6,30. Quello delle 10 però è stato decisamente intenso con anche una grandinata. Il risultato sono stati ancora problemi sulle strade cittadine.

Allagamenti in diversi punti della città: da via Roma all’intersezione con via Biffi, la rotonda tra via Varese e viale Lombardia e il parcheggio in via Manzoni davanti alla posta.

La polizia locale è intervenuta in via Milano per l’entrata in funzione del semaforo che blocca la circolazione delle auto nel sottopasso. Presente una maxi pozza di acqua con l’attivazione delle pompe che si spera riportino la situazione alla normalità al più presto.

