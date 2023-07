x x

SOLARO – Alberi abbattuti e pericolanti su strade e ciclabili del Parco, trenta interventi dei volontari nel weekend. “Hanno lavorato duramente anche tutto il weekend i nostri volontari del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea per cercare di rimediare ai danni provocati dagli eventi meteo della scorsa settimana. Pioggia, grandine e vento molto forte hanno spazzato un’intera fascia delle Groane” rilevano dalla sede del Parco, all’ex Polveriera di Solaro.

Sono stati effettuati soltanto nel weekend oltre 30 interventi principalmente lungo le piste ciclabili per ripristinare l’accesso e il passaggio in sicurezza da parte di tutti i cittadini. Diversi percorsi erano stati infatti ostruiti da piante cadute o pericolanti. Sabato e domenica hanno operato una decina di volontari divisi in più squadre per circa 100 ore di interventi complessivi. Già nella giornata di venerdì, al termine delle precipitazioni volontari e personale del Parco si erano adoperati per intervenire con le amministrazioni comunali e le realtà locali di protezione civile su alcune strade dopo la caduta di diversi alberi.

“Altre situazioni sono ancora sotto osservazione e gli interventi di ripristino e messa in sicurezza proseguiranno anche nei prossimi giorni. A tutti i volontari intervenuti per questa emergenza è arrivato il ringraziamento del presidente del Parco, Emiliano Campi, a nome di tutto il Consiglio di gestione, e del direttore Mario Roberto Girelli – sottolineano dall’ente parco – Eventi climatici violenti come quello della scorsa settimana, purtroppo sempre più frequenti anche alle nostre latitudini fanno riflettere sulla fragilità del Pianeta e sulla necessità di adottare anche nel quotidiano comportamenti virtuosi di tutela della natura. Una politica che il Parco ha fatto sua fin dalla sua fondazione”.

L’appello della direzione del parco

Si raccomanda soprattutto in questi giorni di meteo ancora instabile di prestare la massima attenzione nell’addentrarsi nella vegetazione in quanto alcune piante potrebbero ancora risentire degli effetti del vento e delle forti precipitazioni sul terreno.

(foto: alcune immagini dei danni per il maltempo nel Parco delle Groane)

