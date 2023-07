x x

SARONNO – Sale l’attesa per i Campionati Italiani Assoluti di atletica leggera, che si terranno sabato 28 e domenica 29 luglio a Molfetta (BA). Gli atleti della OSA Saronno Libertas saranno impegnati in quattro gare, pronti come sempre a giocarsela al massimo.

Partiamo con Emanuele Trento, che parteciperà al salto in lungo dopo essersi qualificato al recente Challenge di Modena. Con 7.39 Emanuele si presenta in pedana con la nona prestazione stagionale e dovrà sicuramente dare il massimo per emergere tra atleti molto forti. Quinta misura stagionale in gara, invece, per Lorenzo Bruschi nel giavellotto, che con 70.23 veleggia in zona medaglia, dopo la qualificazione al Challenge, seppur in un contesto molto competitivo.

Si è invece qualificato con il minimo Alessadro Arrius, Campione Italiano in carica nel decathlon Promesse. Quarta prestazione stagionale per lui, che con 7152 punti può giocarsela per un piazzamento sul podio contro avversari tutti molto giovani.

Infine, grande attesa per la nostra staffetta 4×100 Sala, Trento, Luraschi, Antonietti, confermata dopo il titolo e il record Italiano Promesse, che con 40.29 si presenta ai blocchi di partenza con il secondo tempo stagionale a soli 3 centesimi dai primi e tanta, tantissima voglia di migliorarsi ancora.

Per tutti incrociamo le dita e facciamo il tifo. Gare come sempre in diretta streaming su atletica.tv.

