SARONNO – Rapina 6 minorenni fingendo di avere un coltello: arrestato 19enne.

Incidente stradale e viale Lombardia bloccato nel pomeriggio: è successo nel tratto locale saronnese della Saronno-Monza, sempre trafficatissimo, nei pressi dell’incrocio con via Piave e la rotonda per Cascina Colombara e la stazione di Saronno sud. Il sinistro si è verificato alle 16.30 di ieri, con lo scontro fra un’automobile ed una persona che era in monopattino elettrico.

Indagini in corso da parte delle forze dell’ordine per un furto di Iphone a Saronno: l‘altra mattina due malviventi sono entrati nel negozio di telefonia di via San Cristoforo, in zona pedonale, hanno preso quattro Iphone riuscendo ad estrarli dall’espositore in vetrina e quindi sono immediatamente scappati.

Prendi gli Iphone e scappa: furto in centro a Saronno Osa: “Modifiche allo stadio? Si decida con un tavolo con le società. Non con appelli sulla stampa”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

11112023