Una settimana movimentata per il mercato delle meme coin, con token in crescita e altri in perdita. Gli occhi degli investitori sono puntati su Dogecoin e sulla sua crescita del 15%, così come su Evil Pepe Coin, la nuova meme coin che ha raccolto circa 1.000.000 di dollari.

Non tutte le meme coin però stanno passando un buon periodo. Ad esempio $PEPE ha subito un calo di valore continuo che secondo i trader esperti potrebbe decretare la fine del token.

Il valore di Dogecoin sale del 15% dopo il rebrand di Twitter

Nell’ultima settimana, il valore di Dogecoin ($DOGE) ha goduto di una crescita del 15%, raggiungendo i 0,077 dollari. Un traguardo importante, se si considera che a metà giugno Dogecoin era valutato appena 0,058 dollari.

La crescita del valore di Dogecoin è stata innescata dal rebranding di Twitter e dal rinnovato interesse ed entusiasmo della sua community sui social media, come ad esempio quella del subreddit r/Dogecoin.

Con questa crescita e con il market cap di 10,8 miliardi di dollari, Dogecoin torna al settimo posto della classifica delle criptovalute più importanti al mondo, stilata da CoinMarketCap.

Inoltre, molti esperti credono che il token $DOGE possa continuare a crescere, fino ad un livello di resistenza di circa 0,083 dollari.

Evil Pepe verso 1 milione di dollari in prevendita

$EVILPEPE è una nuova meme coin che durante la sua presale ha raccolto quasi 1.000.000 di dollari. La presale è cominciata due settimane fa, ma ha già suscitato l’interesse dei trader.

La presale terminerà meroeldì, con il token $EVILPEPE venduto a un valore di 0,000333 dollari. Per gli investitori, la presale può rivelarsi un modo conveniente per acquistare il token. In generale, gli analisti sono molto fiduciosi del successo di $EVILPEPE, in quanto si ispira al token $PEPE, artefice della rinascita delle meme coin.

Inoltre, le cosiddette “coin 2.0”, ovvero le imitazioni di token di alto profilo, stanno avendo un notevole successo, cosa che rende la strategia di Evil Pepe Coin ancora più convincente.

Continua la fase ribassista di $PEPE

A proposito dell’originale Pepe Coin ($PEPE), la meme coin sta vivendo una fase ribassista che ha portato il suo valore a scendere del 17% nell’ultima settimana. Il token $PEPE è arrivato al livello di $0,0000013, lo stesso della metà di giugno. Di conseguenza, i possessori del token $PEPE hanno perso fiducia, vedendo tra l’altro svanire i guadagni di giugno e luglio.

Uno dei problemi principali di $PEPE è la sua mancanza di utilità a lungo termine, una caratteristica comune a molte meme coin.

Nonostante tutto però, i dati di CoinGecko mostrano che il volume di scambi di $PEPE supera spesso i 100 milioni di dollari nelle 24 ore. Probabilmente $PEPE resta ancora interessante per alcuni trader che si aspettano una nuova crescita.

Wall Street Memes entra nelle fasi finali della presale, dopo aver raccolto 18 milioni di dollari

Wall Street Memes ($WSM) è una delle meme coin più interessanti dell’anno, con la presale arrivata a 18 milioni di dollari.

Come si evince dal nome, Wall Street Memes trae ispirazione dal subreddit WallStreetBets, famoso per lo short squeeze di Gamestop e per il modo irriverente di approcciarsi alla finanza tradizionale.

Wall Street Memes vanta una community di 1,1 milioni di follower, sparsi tra Twitter, Instagram e altre piattaforme.

Wall Street Memes deve il successo della presale proprio alla sua community e all’hype che ha saputo generare intorno al token $WSM, ormai pronto per il listing sugli exchange. Al momento, la presale si trova nella fase 25 di 30, con il token WSM venduto a 0,0322 dollari.

AI-X registra una crescita nel volume di scambio

La meme coin AI-X ($X) sfrutta l’entusiasmo generale per l’intelligenza artificiale e per il magnate Elon Musk. Non a caso, il token ERC-20 si definisce “il preferito di Musk” e desidera finanziare lo sviluppo delle tecnologie per le intelligenze artificiali.

Il token $X non presenta costi di transazione o un liquidty pool, offrendo una tokenomics deflazionistica progettata per favorire una crescita sostenuta del suo valore.

AI-X ha attirato ancora più attenzione, dopo che Elon Musk ha deciso di cambiare il nome di Twitter in “X”, sostituendo l’iconico logo blu della piattaforma. Con il valore di $X in crescita esponenziale, la community del progetto sta sfruttando questo colpo di fortuna, portando sempre più trader a interessarsi alla nuova meme coin.