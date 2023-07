x x

SARONNO – E’ amareggiato Malcom Zena il titolare di Gommolandia il parco giochi di via Ungaretti che nel temporale che questa notte ha flagellato la città di Saronno si è trovato a fare i conti con diversi danni.

Una pianta è caduta su un gioco e un tendone provocando ingenti danni. Alle prime ore del mattino il passaggio dei vigili del fuoco e poi quello della polizia locale della polizia locale non bastano a ridurre la preoccupazione del titolare: “Fortunatamente il parco era chiuso per manutenzione ma il danno è importante e siamo davvero preoccupati”. L’attività è punto di riferimento di tante famiglie saronnesi e del comprensorio per il divertimento dei più piccoli.

Nel pomeriggio gli agenti della polizia locale sono intervenuti per sopralluoghi in diversi punti della città proprio per piante cadute: da via Timavo dove un albero è finito su una autovettura a via Quintino Sella al quartiere Matteotti.

