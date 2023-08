x x

CARONNO PERTUSELLA – Oggi inizia la preparazione della prima squadra della Caronnese (Eccellenza) agli ordini di mister Roberto Gatti. La seduta inizierà alle 10, allo stadio di corso della Vittoria: le porte dello stadio sono aperte per ospitare giornalisti, addetti ai lavori e addetti del mondo media.

La Caronnese in Eccellenza lombarda è fra le prime squadra è iniziare la preparazione in vista della prossima stagione, per il tecnico l’occasione di iniziare a conoscere la rosa che peraltro, rispetto alla scorsa stagione in serie D, appare piuttosto rinnovata anche se non mancano conferme importanti come quella del capitano Federico Corno.

(foto archivio: la Caronnese anticipa tutti, già al via la preparazione in vista del prossimo campionato di Eccellenza)

