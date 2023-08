x x

GERENZANO – “A causa della situazione di estrema emergenza essendo stato il comune di Gerenzano colpito per ben 2 volte in 4 giorni da grandinate, considerato l’aumento esponenziale dei conferimenti di materiali, al fine di evitare la chiusura della piattaforma ecologica e l’interruzione totale del servizio, cambiano i giorni di apertura del centro, per il periodo dal 1 al 31 agosto”. Lo comunica l’Amministrazione civica gerenzanese. Al centro rifiuti ci sono infatti molte persone che si recano per portare tegole distrutte della grandine ed altri materiali edili di scarto.

Per quanto riguarda le utenze domestiche sino a fine mese la piattaforma ecologica è aperta mercoledì e giovedì dalle 9 a mezzogiorno e dalle 14 alle 18; sabato con orario continuato dalle 9 alle 18. Per le utenze non domestiche apertura il mercoledì dalle 9 alle 12 e dalle 14-40 alle 18; chiusura lunedì, martedì, venerdì e domenica.

In tutta la zona il recente maltempo ha causato moltissimi danni.

(foto archivio: una piattaforma ecologica in uno dei comuni della zona)

