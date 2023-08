Golosità d’estate: i Prodotti del Mese TIGROS d’Agosto

x x

Combattere l’afa e l’inappetenza con i sapori più golosi dell’estate: I Prodotti del Mese TIGROS d’Agosto sono la soluzione perfetta per variare la propria dieta estiva con cibi genuini e ricchi di sapore. Pomodori, lamponi, fichi: la stagionalità è sempre protagonista delle proposte mensili in edizione limitata di TRIGOS. La frutta e la verdura di stagione sono affiancate da ingredienti esotici tutti da scoprire come il mango e il frutto della passione.

Come sempre TIGROS propone piatti nutrienti, facili e veloci da preparare. Dai primi al gelato, la gamma TIGROS in edizione limitata risponde alle esigenze di quanti cercano il benessere a tavola, senza rinunciare al gusto e alla tradizione. Le ricette selezionate per Agosto sono perfette per combattere il caldo, grazie alla loro freschezza e leggerezza.

Preparate con ingredienti di prima qualità, le edizioni limitate di TIGROS sono anche molto gustose. Scopriamo insieme tutti i Prodotti del Mese TIGROS d’Agosto.

Gli Gnocchi del Mese

Semplici, italiani e di prima qualità: gli Gnocchi con Pomodoro TIGROS conquistano con la loro essenzialità, combinata a un profumo e un sapore che richiama l’estate. Per prepararli, TIGROS usa solo pregiati pomodori ramati coltivati in Italia, per un primo piatto semplice ma irresistibile.

Gli Gnocchi del Mese sono la soluzione perfetta per un pasto veloce da preparare, soprattutto quando la fame si fa sentire. Bastano infatti pochi minuti e abbondante acqua salata bollente per cucinarli. Non c’è nemmeno bisogno del timer: basta calare gli gnocchi nell’acqua. Dopo pochi istanti verranno a galla: significa che gli gnocchi sono cotti.

Se la fame è davvero tanta o avete voglia di un primo più ricercato, abbinateli a un sughetto a base di polpa frullata di melanzana cotta al forno accompagnato da menta fresca, olio extravergine d’oliva, succo di limone, sale e pepe.

La Pasta del Mese

La Pasta del Mese TIGROS parla pugliese: è infatti dal tacco d’Italia che proviene la Burrata regina del suo ripieno. Questa pasta ripiena farà la felicità di quanti amano i formaggi della tradizione nostrana e i sapori decisi del Mezzogiorno.

Di forma quadrata e molto panciuti, i Tortelli con Burrata racchiudono un ricchissimo ripieno che in cottura diventa morbido e avvolgente. Per preparare i tortelli basta cuocerli per 3 o 4 minuti in abbondante acqua salata bollente, fino a raggiungere il grado di cottura preferito.

Per esaltare l’anima pugliese di questo primo piatto, abbinate i tortelli con un pesto mediterraneo a base di pomodorini secchi tritati, rucola fresca, pinoli, parmigiano e olio extravergine di oliva. Prepararlo è semplicissimo: basta tagliare gli ingredienti e mescolarli fino a raggiungere una consistenza cremosa.

La Crostata del Mese

I lamponi si sposano al cioccolato per un matrimonio a cui sono invitati i più golosi: quello celebrato dalla Crostata del Mese di TIGROS.

La Crostata Cacao Lamponi e Cioccolato è golosa sin dall’impasto che ne costituisce la base: una frolla arricchita dal cacao, dal sapore più complesso e ricco di quella tradizionale. I pasticceri di Cassano Magnago la impastano ogni giorno con ingredienti di prima qualità: farina, zucchero, uova di galline allevate a terra, burro e una goccia di miele.

La nota lievemente amarognola del cacao si sposa alla perfezione con il cioccolato e la confettura di lamponi racchiusi nella farcitura della crostata. La nota acidula del lampone infatti bilancia la dolcezza e la morbidezza del cioccolato.

Il risultato finale è una crostata che sorprende a ogni morso, grazie al suo mix di sensazioni gustative sempre differenti. Il sapore di ogni boccone al palato è ricco, vellutato e avvolgente.

Per rendere ancora più speciale una merenda o per un fine pasto da applausi, accompagnate una fetta generosa della Crostata Cacao Lamponi e Cioccolato con una pallina di gelato fresco o con un vasetto di yogurt.

Il Croissant del Mese

Con il Croissant del Mese d’Agosto TIGROS affronta e vince la sfida di trasformare il cornetto, dolce d’origine francese a base di burro, in una perfetta colazione estiva.

Il Croissant Fichi e Noci infatti racchiude nella sua farcitura il frutto più dolce dell’estate, accostato in modo armonioso al sapore ricco delle noci. È una coccola da provare e riprovare per dolci risvegli mattutini. È il croissant perfetto per partire con il piede giusto ogni giorno, grazie alla sua dolce carica di energia.

Il Gelato del Mese

Nel mese più caldo dell’anno non poteva certo mancare un gelato in edizione limitata. Ad Agosto TIGROS propone un Gelato del Mese che punta sulla dolcezza della frutta esotica, optando per la consistenza morbida del sorbetto.

Se amate i gelati leggeri a base di frutta e le dolci sfumature tropicali, provate il Sorbetto al Mango e Frutto della Passione. Perfetto per una pausa dolce dal caldo, è disponibile in un’elegante vaschetta da 300 grammi.