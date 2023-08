x x

SARONNO – Nel corso della riunione per fare il punto sul maltempo l’altro giorno in Municipio a Saronno, per i rappresentati delle amministrazioni comunali nella zona è stata l’occasione per tracciare un primo quadro della situazione.

Saronno

Le prime stime parlano di danni per 1 milione e 182 mila euro in edifici pubblici, alle strade per 57 mila, al patrimonio verde per 189 mila, per l’igiene urbana sono stati stimati 68 mila euro un costo. Dai cittadini sono giunte oltre 1300 segnalazioni di danni. Si pensa globalmente a danni per 25 milioni di euro.

Gerenzano

I danni superano i 2 milioni e mezzo solo per quanto riguarda i beni comunali e arrivano a 40 milioni considerando i danni anche alle proprietà private con circa 1000 case senza copertura o con copertura provvisoria.

Cislago

A Cislago sono state segnalato l’80 per cento delle coperture di edifici ammalorate, dal Municipio alle scuole alle case private.

Origgio

Danneggiate dal maltempo 530 abitazioni, 15 attività comemciali, i danni ammontanto a 5.645.000 euri per i privati, ed a 4 milioni e 600 mila per le imprese, più gli edifici pubblici. Tantissimi gli alberi distrutti.

Ceriano Laghetto

Si parla di danni per 200 mila euro al patrimonio pubblico, 1 milione di euro ai privati e 620 mila euro nel comparto artigianali e industriale; riguardano 163 edifici privati e 13 pubblici.

Cogliate

Colpita la frazione di Cascina Nuova dove c’è la sede della protezione civile che ha riportato seri danni. Si stimano 13 milioni di euro in danni a privati, e 500.000 euro a strutture pubbliche.

Solaro

I danni ammontano a 1.100.000 per i privati, 300 mila agli edifici pubblici, più quelli alle attività produttive. Particolarmente colpita la caserma dei carabinieri dove sono caduti 3 alberi che hanno divelto il tetto. grosse infiltrazioni in quasi tutte le scuole.

Rovello Porro

Danni a 1100 abitazioni per 28 milioni di euro; al patrimonio pubblico di circa 600.000 euro.

Turate

Sono stati dannegiati il 95 per cento dei tetti.

Lomazzo

Colpita la frazione di Manera con danni per 2.000.000 di euro; alle aziende per 350.000 euro e ad edifici comunali come scuola, centro civico e cimitero per 100.000 euro.

Caronno Pertusella

Il vento forte ha sradicato 12 alberi di alto fusto, e la sera la grandine che ha rovinato gran parte dei tetti e delle auto.

04082023