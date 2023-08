x x

CARONNO PERTUSELLA – I primi novanta minuti stagionali della Caronnese (Eccellenza), di oggi pomeriggio, offrono segnali positivi per mister Roberto Gatti, al di là del risultato, di cui poco importa. I senegalesi dell’Olympique Thiessois vincono 2 a 1 al comunale di corso delle Vittoria.

La cronaca – Il risultato si decide nel secondo tempo. Al 25’, la squadra ospite va in vantaggio con Cisse, che tira dal limite dell’area a fil di palo e spiazza il portiere di casa. Il pareggio porta la firma del neoentrato Zoppi, classe 2002: il giovane si procura un rigore e lo batte, siglando l’1 a 1. Subito dopo lo stesso viene atterrato in area, ma il direttore di gara non concede il secondo tiro dal dischetto. L’Olympique Thiessois si riporta in vantaggio al 37’ con Thierno Mbacke che sfrutta una disattenzione della difesa e appoggia in rete.

“La partita è stata divertente con tantissime occasioni – dice soddisfatto mister Gatti, al termine del match – noi siamo una squadra nuova che si allena da pochissimi giorni, e abbiamo dimostrato un bel gioco e ho visto in campo buoni giocatori. È stata un’ottima sgambata contro una squadra molto bella. Il risultato poteva essere diverso, ma va bene così. Loro hanno fatto qualcosa in più ed è giusto che abbiano vinto”.

La prossima amichevole, in trasferta contro l’Alessandria, è in programma per mercoledì 9 agosto alle 17.30.

Caronnese-Olympique Thiessois 1-2 (0-0)

CARONNESE: Paloschi, Galletti, Curci, Brugnone, Puka, Sakho, Napoli, Morlandi, Provenzano, Corno, De Carli. All. Gatti.

OLYMPIQUE THIESSOIS: Dia, Babou, Sy, Thierno Mbacke, Welle, Ndiaye S., Gning, Faty, Ndiaye M., Sagna, Diandy. All. Mauri.

Marcatori: s.t. 25’ Cisse (O), 29’ Zoppi (C), 37’ Thierno Mbacke (O).

(foto: in alto la Caronnese in basso l’Olympique)

06082023