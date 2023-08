x x

SARONNO – Giornata calda e di sole ma ventosa: qualche preoccupazione per le coperture provvisorie di tanti tetti danneggiati dalla grandine dei giorni scorsi: situazione di allerta a Saronno, Turate, Gerenzano e Rovello Porro.

Lutto fra gli sportivi locale ed i sostenitori del Fbc Saronno: è scomparso a causa di una malattia Antonio Surace. Aveva ricoperto lo scomodo ruolo di vicepresidente in uno dei momenti più difficili del club calciastico cittadino, contribuendo in modo deerminante alla sopravvivenza ella società.

E luce sia: finalmente allo stadio comunale di via Biffi a Saronno si potranno giocare gare in notturna: al via le opere di rifacimento dell’impianto di illuminazione.

I tifosi li aspettavano, sono “usciti” i gironi del calcio locale ed i raggruppamenti della Coppa Italia di Eccellenza che apriranno la stagione.

06082023