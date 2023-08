x x

Il mercato delle criptovalute è rimasto in stallo nelle ultime settimane, con Bitcoin che ha continuato a muoversi lateralmente nel range di prezzo tra $29.000 e $30.000.

Gli investitori “affamati” hanno di nuovo rivolto la loro attenzione al mercato delle meme coin per generare una crescita esplosiva dei prezzi. Infatti, il rally rialzista del 10.000% di Pepe coin è ancora fresco nella mente degli appassionati di crypto che ora cercano la prossima grande opportunità.

Il token Wall Street Memes è emerso come una delle criptovalute meme più interessanti, avendo raggiunto oltre $20 milioni nella prevendita. Shibie Coin, un nuovo token meme Shiba Inu a tema Barbie, ha anche attirato l’attenzione per l’inizio eccezionale della sua prevendita.

Nel frattempo, anche l’attesa prevendita di Cowabunga Coin è ora attiva e gli investitori si stanno accodando per entrare presto prima che termini (tra soli 7 giorni).

Il token Wall Street Memes supera i $20 milioni nella prevendita – Sarà la prossima grande meme coin?

Il token Wall Street Memes è rapidamente diventato uno degli acquisti più caldi nel mercato delle meme coin, superando il traguardo dei $20 milioni in poco più di due mesi.

Gli esperti ritengono che il token abbia tutte le caratteristiche per diventare la prossima grande criptovaluta meme, con il popolare YouTuber Michael Wrubel che la sostiene per un’esplosione.

Infatti, $WSM continua a vedere una crescente domanda nella prevendita, in buona parte grazie alla notevole forza della sua community. Il gruppo Wall Street Memes è la community di trading online più alla moda e vanta un esercito di un milione di forti presenze su internet.

Inoltre, genera oltre 40 milioni di impression mensili attraverso le sue pagine sui social media grazie a meme divertenti, di cui persino Elon Musk è fan.

Il team di sviluppatori dietro il progetto ha dimostrato competenze provate nel settore delle criptovalute. La loro collezione di NFT Wall St Bulls si è esaurita in soli 32 minuti, guadagnando ben 2,5 milioni di dollari di profitti.

Il progetto ha reso l’intera offerta di $WSM disponibile per il pubblico, senza tagli per il team o per eventuali vendite private. Inoltre, il 50% dei token è disponibile nella prevendita stessa e un altro 30% è riservato per ricompense alla community.

Il token punta a raggiungere una capitalizzazione di mercato di 1 miliardo di dollari e gli investitori che desiderano entrare presto e massimizzare i loro profitti possono acquistarlo tramite carte di credito o scambiando token ETH, BNB o USDT.

Shibie Coin scatena una frenesia tra gli investitori e raccoglie $50.000 nel primo giorno

Anche il nuovo Shibie Coin sta facendo scalpore nel mercato delle criptovalute meme, sfruttando la febbre di Barbie che sta impazzando in tutto il mondo insieme con il valore consolidato del marchio Shiba Inu.

Il token ha avuto un inizio esplosivo nella prevendita, raccogliendo 50.000 dollari in meno di un giorno. Con meno di 7 giorni rimanenti nella prevendita, il token sta generando molta FOMO e gli appassionati di criptovalute meme si stanno affrettando a entrare.

I progetti di criptovalute meme che omaggiano personaggi di tendenza della cultura pop hanno visto un notevole successo negli ultimi mesi. Proprio come l’ultimo film di Barbie sta battendo record al botteghino, anche Shibie Coin può generare la stessa magia nel mercato delle criptovalute.

Nonostante il 60% dell’intera offerta di token sia disponibile nella prevendita, l’ICO ha un limite massimo di $999.000, il che rende $SHIBIE una vera gemma a basso limite di capitalizzazione.

Inoltre, il 20% dei token è stato destinato a fornire liquidità sugli exchange decentralizzati, mentre un altro 10% è stato riservato per future quotazioni su exchange centralizzati, garantendo un’esperienza di trading senza problemi per gli investitori.

La strategia di marketing e il team di sviluppatori dietro il progetto ricevono ciascuno il 5% dei token.

La narrazione audace e ricca di avventure di Shibie Coin ha colpito nel segno la community delle criptovalute meme, poiché sta rapidamente esaurendo i token in questa fase di prevendita. Gli investitori interessati hanno un’opportunità limitata per acquistare il token scambiando ETH o USDT.

Nuova prevendita di Cowabunga Coin – aumento di 10x dopo il lancio?

Le Tartarughe Ninja sono una delle ultime follie a impadronirsi del mercato delle criptovalute meme e il nuovo Cowabunga Coin sta rubando la scena con la sua prevendita.

La prevendita ha un limite massimo di $500.000 e quasi $10.000 di token $COWABUNGA sono già andati esauriti in pochi minuti.

La frase “Cowabunga” esprime un sentimento di gioia, delizia ed entusiasmo ed è stata resa popolare dalle Tartarughe Ninja, una delle più famose serie al mondo. La sua popolarità e la narrazione avventurosa forniranno sicuramente un grande impulso al token e potrebbero portare a un aumento esplosivo dopo il lancio.

Il token ha anche adottato una tokenomica guidata dalla community per aumentare l’adozione da parte degli utenti. Il 35% dei token è disponibile nella prevendita stessa, mentre un altro 25% dei token è riservato per ricompensare la community.

$COWABUNGA pone anche l’accento sull’offrire un’esperienza di trading senza problemi per gli investitori, allocando il 20% dei token agli exchange decentralizzati e un altro 10% alle future quotazioni su exchange centralizzati.

Il progetto riserva il restante 10% dell’offerta di token per garantire partnership e collaborazioni strategiche, una mossa di marketing che ha dato ottimi risultati con altri token simili.

Con solo 7 giorni rimanenti nella prevendita, gli investitori si stanno affrettando e stanno acquistando il token scambiando token ETH o USDT.

