SARONNO – Prestigioso inizio di stagione per il Fbc Saronno, che si è radunato l’altro giorno al centro sportivo di Cesate per l’inizio della preparazione in vista del prossimo campionato di Eccellenza, nel quale i biancocelesti sono neopromossi. Oggi è già il momento della prima partita, una informale amichevole con il Como (serie B), ad un orario un po’ insolito – si gioca alle 11 – nella spettacolare cornice dello stadio Sinigaglia, nel capoluogo lariano.

Unica cattiva notizia è che i tifosi non potranno entrare: per motivi organizzativi (e anche per evitare problemi di ordine pubblico, vista la rivalità fra le due tifoserie) la scelta è infatti stata quella delle “porte chiuse”.

Il Fbc Saronno tornerà quindi in campo sabato 12 agosto, ancora di mattina (10.30) per l’amichevole di Vedano Olona contro la Varesina (serie D).

(foto da Wiki: lo stadio Sinigaglia di Como. Credit: Boban475)

