CISLAGO – Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta al sindaco di Cislago, Stefano Calegari, firmata da Gianluigi Cartabia e Marisa Rimoldi, circa l’emergenza climatica.

La situazione in cui versa il paese dopo i violenti eventi climatici crediamo non necessiti commenti, è sotto gli occhi di tutti. Gran parte degli immobili comunali sono stati gravemente danneggiati così come moltissime abitazioni private.

Ringraziamo il Comune di Cislago per aver tempestivamente perfezionato l’iter per la richiesta dello Stato di Emergenza ma purtroppo questo non basta per andare incontro alle necessità urgenti dei nostri concittadini.

Riteniamo pertanto necessario attivarsi immediatamente nel costituire un tavolo di lavoro con le seguenti finalità:

Rivedere le priorità in materia di impegno di spesa;

Mettere a punto un programma per andare in contro a quei cittadini messi economicamente in ginocchio dai danni causati dalla grandine

Creare una lista di persone “fragili”, individuandone le esigenze e le possibili modalità di intervento

Costituire e coordinare un tavolo di coordinamento delle associazioni presenti sul territorio anche al fine di dare una prima risposta al punto precedente

In situazioni di emergenza come questa riteniamo di non poterci fermare alle divisioni fra maggioranza e minoranza, è opportuno e necessario mettere in campo tutte le energie e le competenze disponibili per uscirne più forti di prima. Diamo pertanto la nostra disponibilità a partecipare ad un tavolo di lavoro di questo tipo.

