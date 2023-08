x x

TURAYE – Va avanti l’impegno dell’Amministrazione comunale di Turate per trovare, con le associazioni di categoria, aziende disponibili ad inervenire in tempi rapidi per riparare i tetti delle case del paese, danneggiati dal recente maltempo ed in particolare dalla grandine.

“L’associazione Confartiganto imprese edili di Como, ci comunica ulteriori disponibilità di aziende” fanno sapere dall’ente locale.

Le imprese che hanno detto sì

Impresa edile M.G. di Giuseppe Mauri (P.iva 03253160133): lavori edili generali, costruzione di nuove coperture, manutenzione edili varie, ristrutturazione di edifici, isolamenti termici, posa di cartongesso, imbiancatura, assistenza edile impianti, lavori di finitura interna ed esterna, nuove costruzioni tradizionali e prefabbricati, posa tetti in legno.

Contatti: +39 031 651133 – +39 339 6597391, [email protected]

Disa Srl (P.iva 04023780135): si occupa di opere di efficientamento energetico su fotovoltaico e domotica.

Contatti: +39 348 7429043, [email protected]

A Saronno e nella zona sono stati tantissimi i danni per il recente maltempo.

14082023