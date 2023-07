x x

SARONNO – Centralini della polizia locale presi d’assalto con richieste per rami e alberi su parcheggi e sedi stradale, lunghe code per cercare di riparare o sostituire parabrezza e finestrini, treni in ritardo e traffico paralizzato in diversi punti della città per le conseguenze del maltempo.

E’ un martedì mattina difficile per la città alle prese con il day after delle tre grandinate di lunedì 24 luglio. Tra i problemi più impattanti i danni alle auto. Fin dalle 7 decine di persone si sono radunate davanti ai punti assistenza per la riparazione di finestrini, parabrezza e lunotti mentre i meno fortunati si sono ritrovati a prenotare una sostituzione che inevitabilmente avrà tempi lunghi.

Stesso problema per chi si è trovata la casa allagata per infiltrazioni dal tetto o ai piani interrati. Tante anche le richieste di interventi alla polizia locale per rimozione di rami e piante cadute o per tappetti di frammenti di vetro dove sono state danneggiate delle auto.

Problemi anche sul fronte della mobilità: ritardi e cancellazioni alla stazione di Saronno e lunghe code per l’intera mattinata in diversi punti della città a partire da via Roma.

QUI LA SINTESI DI COSA è SUCCESSO IERI

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione