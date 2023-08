x x

SARONNO – E’ stata portata fino all’ambulanza dai vigili del fuoco che con l’autoscala e un’apposita barella l’hanno fatta arrivare a piano strada dal suo appartamento al settimo piano. E’ il soccorso avvenuto stamattina prima delle 7 in viale Rimembranze.

L’allarme è scattato per una donna vittima di una caduta in casa. Era chiusa all’interno del suo appartamento senza possibilità di muoversi quindi per prima cosa i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno, intervenuti con l’ausilio di un’autoscala sono entrati in casa dalla finestra del bagno e poi sempre da qui hanno fatto uscire la barella che è stata riportata a terra in assoluta sicurezza.

E’ stata quindi portata, dal personale della Croce Rossa di Saronno, all’ospedale di piazzale Borella per le cure del caso. Sul posto anche i carabinieri che hanno provveduto a chiudere la strada per permettere le operazioni di soccorso.

Per le foto e i video si ringrazia Valentina Benenati

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione