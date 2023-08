x x

SARONNO – GERENZANO – ROVELLO PORRO – E’ passato un mese da venerdì luglio quando una doppia grandinata ha messo ko i comuni del Saronnese. Tutto è iniziato intorno alle 9,30 quando hanno iniziato ad arrivare i nuvoloni neri che in pochi minuti hanno reso il cielo così buio che in diversi punti della città si è accesa l’illuminazione crepuscolare quindi intorno alle 10 ha iniziato a cadere la pioggia seguita dalla grandine con un forte vento. Il maltempo si è placato intorno alle 11,30 per riprendere in serata con un altro violento acquazzone intorno alle 20.

LA CRONACA DELLA PRIMA GRANDINATA A SARONNO

In entrambi i fenomeni sono scesi chicchi di grandi grossi come palle da golf che hanno provato danni a centinaia di auto. Parabrezza, lunotti, finestrini, specchietti sono stati scheggiati o mandati in frantumi dalla grandine in tutte le aree di sosta cittadini da quelle della stazione di Saronno e Saronno Sud a quelli dei supermercati.

Diverse anche le piante cadute che hanno reso la circolazione difficile nelle ore successive alle grandinata bloccando, ad esempio, via Varese e via Milano. Senza contare i due sottopassi quello di via Milano e di via Varese bloccati per diverse ore dall’acqua e poi dai resti di fango e verdeDanni anche agli impianti sportivi, dal centro sportivo Ronchi di via Colombo a quello del Matteotti in via Sampietro, e alla rete elettrica con diverse zone della città rimasta senza corrente per molte ore.

La situazione più critica però a Gerenzano e a Rovello dove la grandinata è stata decisamente più intensa. Intere vie sono state coperte dalla grandine: poche le auto che non hanno avuto danni e tantissimi i tetti delle casa danneggiate. Alcuni proprio distrutti. La popolazione e le amministrazioni di questo comuni hanno dovuto iniziare un percorso di messa in sicurezza e sistemazione ancora in corso. Diversi i problemi pratici dalla carenza di materiale (si è registrato anche un aumento dei prezzi e vere e proprie liti nei magazzini) a quella di aziende con competenze e personale per intervenire. Molti edifici e strade sono state messe in sicurezza, altre coperte solo con dei teli altre ancora sono in attesa di un intervento. Una situazione resa ancora più critica dai successivi eventi di maltempo ossia la doppia grandinata del 24 luglio e la tempesta di acqua e vento del 31 luglio.

