SARONNO – “I giocatorii della prima squadra di coach Renato Biffi, l’Az Robur Saeonno neo promossa nella serie B di basket maschile interregionale, si sono radunati ieri al Palaronchi di via Colombo in cittò per l’inizio ufficiale della stagione 2023-2024 con la preparazione in vista del campionato di Serie B Interregionale conquistato l’anno scorso con la splendida cavalcata sino al titolo di Campioni della Serie C Gold Lombardia”. A ricordare l’appuntamento i dirigenti del club roburino saronnese,

Proeseguono dallo staff della Robur: “Nei prossimi giorni si comincia a fare sul serio con qualche amichevole e sabato 30 settembre in campo per la prima giornata”;

(foto: il raduno 2023 della Az Robur Saronno al palazzetto dello sport di via Colombo)

24082023