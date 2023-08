x x

GERENZANO – Suonerà regolarmente la campanella del primo giorno di scuola per allievi e studenti a Gerenzano. A rassicurare le famiglia il sindaco Stefania Castagnoli e la dirigente scolastica Sabrina Gaspari.

A seguito degli straordinari eventi atmosferici che hanno colpito Gerenzano nel mese di luglio e che hanno causato danni anche ad alcune strutture scolastiche, si comunica che l´anno scolastico si avvierà regolarmente.

Dopo un’accurata valutazione da parte dei tecnici comunali e di alcuni interventi di messa in sicurezza, I plessi della scuola dell´infanzia Aldo Moro, della scuola primaria Clerici e della scuola primaria Giovanni XXIII risultano accessibili e usufruibili da parte della comunità scolastica.



E’ emersa tuttavia la necessità di provvedere, in via precauzionale, allo spostamento di alcune classi della scuola secondaria di Primo Grado E. Fermi per continuare a garantire la sicurezza degli alunni e del personale scolastico. Alcune classi saranno trasferite presso la biblioteca, il CER, il refettorio e l´aula polifunzionale per assicurare il regolare svolgimento dell’anno scolastico.



Si precisa che l’ Amministrazione Comunale e la Dirigente Scolastica stanno operando in sinergia per garantire nel migliore dei modi l’avvio del nuovo anno scolastico.

