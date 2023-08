x x

SOLARO – “Ho deciso di condividere quello che mi è successo con ilSaronno perchè spero che possa servire a tutte le potenziali vittime a prestare più attenzione evitando così di mettersi a rischio”. Sono le parole della 72enne che l’altro giorno è stata vittima di un raggiro nell’area di sosta nella zona commerciale di via Varese lungo la Monza-Saronno.

E’ successo intorno alle 11,30: “Avevo appena finito di fare acquisti ed ero salita in auto – spiega la solarese – quando un uomo mi ha bussato al finestrino dicendo che mi erano cadute delle monetine. Lo so che è un raggiro diffuso ma così sul momento ho agito istintivamente e sono scesa dall’auto per recuperarlo”.

A questo punto un complice è sbucato ed ha preso la borsa della donna dall’abitacolo dell’auto: “Quando mi sono rialzata ho visto un uomo che si allontanava con la mia borsa. Non so dove ho trovato la forza e l’ho inseguito. Deve essere stata una reazione che non si aspettava perchè ha lasciato la borsa ed è scappato via”.

La donna è decisamente sollevata per il recupero: “Al di là dei soldi e dei documenti c’erano diversi effetti personali importanti e sono contenta di aver recuperato il tutto”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione