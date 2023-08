x x

TURATE – Il Comitato genitori di Turate, annunciano dal Comune, organizza anche per l’anno scolastico 2023-2024 il pedibus sul nostro territorio.

Questo il messaggio del Comitato genitori.

Carissimi genitori le vacanze sono quasi giunte al termine e tra poco si tornerà a scuola. Vi giriamo il link per le iscrizioni al pedibus per l’anno scolastico 2023-2024. Per motivi organizzativi vi chiediamo di compilare il modulo entro e non oltre il 7 settembre. Per qualsiasi dubbio o chiarimento non esitate a contattarci qui oppure all’indirizzo e-mail [email protected].

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTbeyTNoOX9mZ4j7CXOu8iW_A68uvGdqaBIqkUIu0OvNlm0g/viewform?fbclid=IwAR3kUdY-QHWwHCi9zB_ZlTEvPjn8dguSEZ3D2taCpuekfZFGhhy2flFLSvw

(foto archivio)

25082023