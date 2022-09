Turate, aperte le iscrizione per il pedibus

x x

TURATE – Il Comitato genitori di Turate organizza anche per l’anno scolastico 2022-2023 il servizio “pedibus”, di accompagnamento dei bimbi a scuola.

Questo il messaggio del comitato, che invita ad aderire e fornisce le “coordinate” per farlo.

Carissimi genitori le vacanze sono quasi giunte al termine e tra poco si tornerà a scuola. Vi giriamo il link per le iscrizioni al pedibus per l’anno scolastico 2022-2023. Per qualsiasi dubbio o chiarimento non esitate a contattarci qui oppure all’indirizzo e-mail [email protected] Vi aspettiamo

https://docs.google.com/…/1FAIpQLScwMpRUDHn…/viewform…

(foto archivio: il servizio pedibus è una apprezzata realtà in molte località di tutta la zona, ormai da diversi anni a questa parte)

01092022