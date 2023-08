x x

SARONNO – Tante lamentele e proteste arrivate agli operai al lavoro ma anche al comando di polizia locale che ha anche effettuato alcuni sopralluoghi ad hoc per accertare quando segnalato dai cittadini e cercare di porre rimedio ai disagi.

Sono giornate calde in città non solo per la temperatura ma anche per i disagi provocati dai cantieri per la posa della fibra. Si tratta di interventi attesi e apprezzati per il servizio che poi portano con sè ma negli ultimi giorni la convivenza con chi è rimasto in città ed è alle prese con il maxi caldo è stata difficile. C’è chi, come un saronnese in via Vecchia per Solaro, è rimasto bloccato dal cantiere non annunciato e chi come i residenti di via Filippo Reina si è trovato ad essere svegliato di soprassalto alle 6 del mattino dagli operai al lavoro. E che dire dell’intervento in via De Sanctis che avrebbe dovuto essere realizzato a partire da lunedì 28 agosto ed invece è stato aperto ieri venerdì 25 agosto nel pieno del torneo di softball europeo in corso proprio nella struttura con accesso dall’arteria diventata area di cantiere.

Come detto la polizia locale è all’opera non solo per fornire assistenza ai residenti ma anche per valutare se il cantiere rispetta le normative e il regolamento cittadino.

(per le foto si ringrazia il nostro lettore)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione