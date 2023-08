x x

SARONNO – La notizia era già nell’aria nella giornata di ieri ma in serata è arrivata l’ufficialità il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità arancione (moderata) per temporali, che partirà oggi alle 12, con un’intensificazione nel tardo pomeriggio e possibili fenomeni di forte intensità come grandine, raffiche di vento e locali accumuli di pioggia.

“Un’estesa perturbazione dall’Atlantico – spiega la protezione civile – farà irruzione sul Mediterraneo determinando sull’Italia una fase di spiccato maltempo a partire dalle regioni nord-occidentali, con piogge e temporali diffusi e persistenti in particolare su Piemonte e Lombardia”

Così “sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L’avviso prevede dal pomeriggio di sabato 26 agosto, precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, con fenomeni che potranno risultare particolarmente diffusi e persistenti su Piemonte e Lombardia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

