SARONNO – “Una situazione impressionate c’era talmente tanta acqua e solo in quel punto che l’acqua ha praticamente livellato la strada all’altezza dei dossi. Passarci in auto non era semplice”. E’ la testimonianza di chi ieri sera si è trovato a passare, dopo la grandinata notturna, in via Roma per la precisione all’altezza con l’intersezione con via Biffi.

Qui come in occasione delle altre due grandinate (del 21 e del 24 luglio) ma anche della tempesta di acqua e vento del 31 luglio e del temporale di ieri pomeriggio 26 agosto si è realizzato un maxi allagamento con l’acqua che ha invaso completamente l’intersezione tra via Roma e via Biffi.

Un’insistenza quella con cui la zona si allaga, pur in presenza di fatti straordinari, che preoccupa non poco i residenti e le attività della zona soprattutto in virtù del fatto che le caditoie sono appena state rifatte in occasione della realizzazione della nuova ciclabile.

Per le foto e il video ringraziamo un nostro lettore

