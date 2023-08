x x

SARONNO – Grande apprensione stanotte per la nuova grandinata che ha colpito la città di Saronno e il suo comprensorio. Dopo il temporale, con una decina di millimetri d’acqua caduti in meno di mezz’ora di sabato pomeriggio il maltempo è tornato come annunciato nella notte.

Poco dopo mezzanotte è iniziato a piovere con fortissimi scrosci d’acqua e raffiche di vento. E’ arrivata anche la grandine. Uno strato di chicchi bianchi ha letteralmente ricoperto il quartiere Santuario e il quartiere Prealpi.

Tantissimi i saronnesi che si sono svegliati di soprassalto per il rumore. Aprendo le finestre e le tapparelle si sono trovati davanti a terrazzi, strade, aiuole coperte di chicchi bianchi. Facile immaginare le difficoltà di quanti si trovano con tetti, lunotti e parabrezza delle auto coperti da teli. Nel corso della grandinata e nelle ore successive non sono mancati cali di tensione nella corrente elettrica. Diversi i danni ad arredi da esterno e le cantine e i garage allagati.

Le previsioni di oggi di 3B Meteo parlano di una “giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco. Sono previsti 54 millimetri di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 20°C”.

I fenomeni più intensi sono previsti per le 10, le 13 e intorno alle 18.

