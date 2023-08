x x

L’estate del 2023 sta mettendo il settore delle criptovalute a dura prova, portando nomi come Bitcoin, Ethereum ed XRP a subire una fase ribassista dalla quale stanno facendo fatica a uscire.

Secondo gli analisti del settore, una delle cause della fase ribassista potrebbe essere l’intenzione della SEC di fare appello per la parziale vittoria di Ripple. Questo riaprirebbe il processo per decidere se le criptovalute sono securities o commodities, il che risulterebbe deleterio per il mercato.

Ovviamente, i trader esperti sono abituati alla volatilità del mercato e seguono spesso una strategia, ovvero investire nelle criptovalute principali, ma allo stesso tempo puntare su nuovi progetti con un alto potenziale di crescita.

Infatti, sono proprio i nuovi token ad avere maggiori possibilità di crescere esponenzialmente, specialmente dopo una presale di successo.

Tra i nuovi progetti più interessanti del momento, troviamo Sonik Coin , una particolare meme coin ispirata a un famoso personaggio dei videogiochi.

Cos’è Sonik Coin

Ultimamente, il settore delle criptovalute ha visto un rinnovato interesse per le meme coin. Alcune delle nuove arrivate sono ispirate a film e alla cultura pop, come ad esempio Shibie Coin e Cowabunga Coin, rispettivamente basati su Barbie e sulle Tartarughe Ninja.

Sonik Coin segue questo trend, prendendo in giro il personaggio Sonic The Hedgehog, mascotte di SEGA negli anni ’90 e protagonista di tantissimi videogiochi. Il team creatore del progetto non ha alcuna affiliazione con SEGA, infatti Sonik Coin è una meme coin indipendente.

La presale di Sonik Coin

La meme coin è attualmente in fase di presale, durante la quale ha raccolto più di 400mila dollari. Il token $SONIK viene venduto a 0.000014 dollari, mentre l’hard cap è stato stabilito a 2.098.547 dollari, una cifra bassa che lascia un ampio margine di crescita dopo il listing su CEX e DEX.

È possibile investire nella presale di Sonik Coin collegando il proprio wallet (Metamask o Wallet Connect) e acquistare il token $SONIK con ETH o USDT.

La tokenomics di Sonik Coin

L’offerta totale di token $SONIK è di 299.792.458.000. Il 50% dell’offerta totale è destinata alla presale, mentre il 40% allo staking. Infatti, Sonik Coin si distingue dalle altre meme coin sul mercato proprio per la possibilità di mettere i token in staking e guadagnare un reddito passivo. Il restante 10% dell’offerta sarà destinato alla liquidità per CEX e DEX.

La tokenomics strutturata e la possibilità di mettere i token in staking ha attirato l’interesse degli investitori, così come l’attenzione dei vari esperti del settore che vedono in Sonik Coin una meme coin molto promettente.

La roadmap

Il sito web scanzonato e irriverente, caratterizzato da meme basati su Sonic The Hedgehog, presenta la roadmap preparata dal team. Secondo la roadmap, dopo la presale è previsto il lancio dello staking dei token, così come una campagna di marketing a tappeto. La combinazione dello staking e del marketing dovrebbe favorire la crescita del valore del token $SONIK sugli exchange.

In seguito, il team di Sonik Coin punterà sulla formazione di una community stabile, capace di generare interesse per il token. La terza fase della roadmap comprende anche le ricompense per lo staking e il raggiungimento del market cap di 100 milioni di dollari.

Conclusione

Sebbene sia presto per capire se Sonik Coin avrà successo, la possibilità di mettere il token $SONIK in staking sta attirando sempre più investitori alla presale. Inoltre, se il team riuscirà a fare un buon marketing e a portare utenti alla community della meme coin, allora Sonik Coin potrebbe esplodere dopo il listing sugli exchange.

