SARONNO – La parte anteriore del furgone si è completamente bruciata ma grazie al tempestivo intervento di due agenti di polizia locale armati di estintore si sono scongiurati danni alla struttura.

Oggi, sabato 26 agosto, si è verificato un incidente nel palazzo municipale di piazza Repubblica. Alle 18 una pattuglia è scesa nel garage interrato per iniziare un servizio di controllo del territorio con la stazione mobile il furgone della polizia locale, un Fiat Ducato. Acceso il motore si è subito sviluppato un incendio. Con fumo e fiamme che uscivano dal cofano.

Armati di estintori sono arrivati due agenti che hanno provveduto a tenere le fiamme sotto controllo mentre la centrale operativa ha allertato i vigili del fuoco. I pompieri del distaccamento di Saronno sono arrivati con autopompa e hanno domato le fiamme. Come detto non ci sono danni alla struttura a parte un po’ di odore di bruciato e qualche parete annerita.

Un po’ di allarme in centro per il mezzo dei pompieri parcheggiato davanti al Municipio che ha richiesto anche la chiusura di via Cesati.

