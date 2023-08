x x

Il progetto Worldcoin è stato creato dal CEO di OpenAI, Sam Altman, nella primavera del 2023. L’idea di base di Worldcoin è distribuire il token WLD gratuitamente, tramite la scansione oculare. Gli utenti dovranno utilizzare lo scanner oculare Orb per il riconoscimento dell’iride, in modo da ottenere WLD.

Alla base, il progetto vuole permettere a tutti gli utenti di entrare nel settore delle criptovalute, senza dover affrontare i vari ostacoli posti dal mercato. Worldcoin si basa sulla blockchain, ma utilizza un algoritmo chiamato Proof of Personhood (PoP) che consuma meno energia del Proof of Stake.

Nonostante questo, WLD ha attirato l’attenzione degli analisti che prevedono una crescita esponenziale per il 2025. Secondo le previsioni, il token potrebbe raggiungere un market cap di 100 miliardi di dollari e arrivare a un valore di circa 10 dollari.

Tre criptovalute che possono fare meglio di Worldcoin

Sebbene le previsioni per Worldcoin siano ottimistiche, va detto che la scansione dell’iride ha generato diverse discussioni all’interno della community cripto, specialmente per quanto riguarda la violazione della privacy. Inoltre, la scansione dell’iride è una tecnologia relativamente nuova e ancora poco utilizzata a livello pubblico, quindi il progetto corre comunque dei rischi.

Al momento ci sono tre criptovalute in fase di presale che possono fare ancora meglio di Worldcoin: yPredict , Launchpad XYZ e Wall Street Memes .

yPredict

La piattaforma yPredict unisce strumenti per trader con l’intelligenza artificiale, in modo da garantire analisi di mercato e del sentiment accurate. L’IA analizzerà enormi quantità di dati e fornirà ai trader previsioni sul valore delle criptovalute, per aiutarli negli investimenti e nelle strategie.

Oltre agli strumenti per il trading, yPredict presenterà un backlink estimator per le strategie SEO, molto utile per privati o team che vogliono aumentare la visibilità di un loro progetto sul web. yPredict avrà anche un marketplace per i modelli predittivi.

Per utilizzare yPredict è necessario abbonarsi alla piattaforma, pagando con il token nativo YPRED, basato sulla blockchain Polygon. Il token YPRED si potrà mettere anche in staking, per ricevere ricompense passive.

Al momento, il token YPRED viene venduto in presale a 0.1 dollari, un valore che aumenterà a 0.12 dollari con il listing sugli exchange. La presale ha raccolta più di 3,5 milioni di dollari, mentre l’obiettivo di marketcap del progetto è fissato a 100 milioni.

Wall Street Memes

Il lancio esplosivo di Pepe Coin sul mercato nella primavera del 2023 ha segnato il ritorno delle meme coin. Prima di entrare nell’attuale fase ribassista, il token $PEPE ha permesso a diversi trader anonimi di guadagnare cifre elevate.

Di conseguenza, diversi trader si sono subito messi alla ricerca di una meme coin capace di generare gli stessi guadagni. Secondo gli analisti, sarà Wall Street Memes a diventare la prossima Pepe Coin.

Ispirata all’approccio irriverente alla finanza del subreddit Wall Street Bets, questa nuova meme coin ha raggiunto i 25 milioni di dollari in presale, grazie al supporto della sua community e all’esperienza del team di sviluppo, autore della collezione NFT Wall Street Bulls.

Al momento, il token WSM viene venduto a 0.0337 dollari in presale, mentre l’obiettivo di market cap è di 1 miliardo di dollari.

Launchpad XYZ

Il portale Web3 Launchpad XYZ si pone come obiettivo l’accessibilità agli asset digitali, tramite un terminale di trading intuitivo potenziato da una IA e da un sistema di ranking.

Launchpad XYZ consentirà ai trader alle prime armi di trovare nuovi token e analizzare l’andamento di mercato delle criptovalute consolidate. Allo stesso modo, tramite il portale sarà possibile trovare collezioni NFT e nuovi giochi Play to Earn (P2E) tramite un gaming hub dedicato.

Per poter accedere alle funzioni della piattaforma sarà necessario possedere il token LPX, attualmente venduto a 0.0445 in presale, durante la quale il progetto ha raccolto circa 1.400.000.00 dollari. Il token LPX si potrà mettere in staking, per ottenere vantaggi come l’accesso anticipato alle presale dei nuovi token e alla beta dei giochi P2E.