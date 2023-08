x x

CERIANO LAGHETTO – Il forte temporale di domenica sera non ha fermato il debutto dell’Asd Ceriano Laghetto metricola in Promozione. Allo stadio cerianese, oltre cento spettatori presenti, si è giocato per la prima gara della Coppa Italia di categoria, contro l’Esperia Lomazzo. Un primo tempo disputato interamente sotto la pioggia battente, e che si è chiuso sullo 0-0 con poche occasioni. Meno acqua e più gioco nella ripresa, soprattutto nella fase finale quando l’Esperia ha finalizzato i propri sforzi offensivo con una bella azione: palla per Costanzo abile ad anticipare il portiere di casa in disperata uscita.

Nel recupero l’occasionissima per il Ceriano di pareggio, una mischia con la palla a rimbalzare ovunque ma non in porta. E così termina 0-1. Nello stesso girone a tre anche l’Universal Solaro, passa il turno solo la prima classificata.

(foto: tanta gente allo stadio di Ceriano Laghetto per il debutto della squadra locale nella Coppa Italia di Promozione; e Costanzo dell’Esperia Lomazzo festeggiato dopo il gol)

